Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности

В Кремле дали однозначный ответ о новой волне мобилизации в России. Какие подробности известны, идет подготовка к мероприятиям или нет?

Идет ли подготовка к новой волне мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о всеобщей мобилизации.

«Такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул Песков.

Ранее о новой волне мобилизации высказались в Совбезе. Зампред совета Дмитрий Медведев подчеркнул, что в ней нет необходимости: только с начала этого года контракт на прохождение военной службы заключили более 80 тыс. человек. Комплектование войск «идет вполне приличными темпами», оценил он.

За прошлый год контракт на военную службу заключили 422 704 человека, а в добровольческие подразделения — 34 тыс., ранее сообщил Медведев. За 2024 год контракт заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. — в добровольческие подразделения.

Медведев назначен главой комиссии по набору контрактников в армию с сентября 2024 года по указу президента России Владимира Путина. Заместителем является министр обороны Андрей Белоусов. Также в состав комиссии вошли два зама главы администрации президента, министр юстиции, директор ФСИН, замы глав МВД и ФСБ и другие.

Почему заговорили о новой волне мобилизации в России

Комментарии официальных лиц по теме мобилизации озвучены на фоне заявления президента Финляндии Александра Стубба, по мнению которого в России якобы может быть объявлен масштабный призыв.

Военкоры и аналитики СВО подняли Стубба на смех. Военный эксперт Борис Рожин так описал высказывания финского лидера: «Военная „аналитика“». Пользователи Сети также прошлись по Хельсинки: «„Глубокие“ познания у президента Финляндии — со своей армией пусть разбирается».

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию — тогда призыву подлежали состоящие в запасе граждане. Спустя более чем месяц, 28 октября, Сергей Шойгу, тогда занимавший пост главы Минобороны, доложил об окончании мероприятий.

Призыв в армию с 1 апреля, поедут ли срочники на СВО

В России призыв проводится по новым правилам, однако сроки доставки призывников к местам прохождения военной службы остались прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнул заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Несмотря на изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призыв проводится круглый год, отправка граждан в войска по-прежнему будет осуществляться в два периода, пояснил он.

Срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, подчеркнул Цимлянский. Вице-адмирал добавил, что призывников не станут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

При этом навсегда освобождаются от призыва на военную службу добровольцы, которые минимум полгода принимали участие в боевых действиях, заявил Цимлянский. Это же правило распространяется на добровольцев, прошедших службу в ДНР и ЛНР.

Круглогодичный призыв нацелен на равномерное распределение нагрузки на призывные комиссариаты. Подход необходим для сокращения времени нахождения граждан в военкоматах и количество оснований для их посещения, пояснил Цимлянский.

