Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации Песков заявил об отсутствии темы всеобщей мобилизации на повестке дня

В Кремле темы всеобщей мобилизации на повестке дня нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба, что в России якобы может быть объявлен масштабный призыв, передает РИА Новости.

Такой темы нет на повестке дня, — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Он отметил, что тех, кто подписал контракт и уже служит в составе Объединенной группировки, хватает для выполнения всех боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

До этого Медведев подтвердил, что более 80 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России с начала этого года. По его словам, в эту статистику не вошли данные о добровольцах. Медведев добавил, что 80 тыс. военнослужащих — это существенная прибавка. В настоящее время новобранцы уже находятся в местах несения службы, заключил он.