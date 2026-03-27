Медведев ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации в России, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Уже заключивших контракт о военной службе в Объединенной группировке войск в рамках СВО достаточно для выполнения боевых задач, добавил он.

Политик в ходе интервью также отметил, что Соединенные Штаты в ходе конфликта с Ираном наглядно продемонстрировали странам Персидского залива, что защищают только свои интересы и интересы Израиля. По его словам, это стало очевидным уроком для всех государств региона.

До этого Медведев в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» выступил с критикой в адрес Украины, назвав ее несуществующей «Страной 404». По мнению зампреда, международное внимание к Киеву носит искусственно раздутый характер.