27 марта 2026 в 14:42

Медведев ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Медведев: необходимости в новой волне мобилизации в России сейчас нет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации в России, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Уже заключивших контракт о военной службе в Объединенной группировке войск в рамках СВО достаточно для выполнения боевых задач, добавил он.

В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, — сказал Медведев.

Политик в ходе интервью также отметил, что Соединенные Штаты в ходе конфликта с Ираном наглядно продемонстрировали странам Персидского залива, что защищают только свои интересы и интересы Израиля. По его словам, это стало очевидным уроком для всех государств региона.

До этого Медведев в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» выступил с критикой в адрес Украины, назвав ее несуществующей «Страной 404». По мнению зампреда, международное внимание к Киеву носит искусственно раздутый характер.

