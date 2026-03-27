Медведев раскрыл, чьи интересы защищают США в войне с Ираном Медведев: США в иранском конфликте защищают только себя и Израиль

Соединенные Штаты в ходе конфликта с Ираном наглядно продемонстрировали странам Персидского залива, что защищают только свои интересы и интересы Израиля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос РИА Новости. По словам политика, это стало очевидным уроком для всех государств региона.

Очевидно, что США наглядно убедили все страны Залива, что они защищают только себя и Израиль и более никого. И это, конечно, очевидный урок для всех стран Залива, — высказался Медведев.

Ранее Медведев заявил, что атака США и Израиля на Иран представляет собой подлую и неспровоцированную вооруженную агрессию. Политик выразил поддержку иранскому народу и поздравил нового верховного лидера Исламской Республики Моджтабе Хаменеи с избранием.

В свою очередь член палаты представителей США от Демократической партии Сет Моултон заявил, что президент страны Дональд Трамп проигрывает развязанную им в Иране войну и вынужден обращаться к Китаю за помощью в разблокировании Ормузского пролива. По его оценке, действия американского лидера привели к тому, что США оказались в уязвимом положении.