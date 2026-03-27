«Мы проигрываем»: американский сенатор описал положение США в Иране

Президент США Дональд Трамп проигрывает развязанную им в Иране войну и вынужден обращаться к Китаю за помощью в Ормузском проливе, заявил член палаты представителей США от Демократической партии Сет Моултон в эфире CNN. По его оценке, действия американского лидера привели к тому, что США оказались в уязвимом положении.

По всей видимости, сейчас их (администрации США. — NEWS.ru) главная цель — вновь открыть Ормузский пролив, который, давайте будем откровенны, был открыт еще до того, как Трамп начал эту войну по собственному желанию. Так что реальность такова, что в данный момент мы проигрываем эту войну, — сказал он.

По его словам, если бы Трамп мог остановить войну «сегодня вечером», ему бы пришлось вести переговоры с Ираном об открытии «закрытого им пролива». Именно по этой причине американский лидер обратился к «главному противнику» США Китаю с мольбой о помощи, подчеркнул Моултон.

Ранее Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В своей соцсети Truth Social он сообщил, что пауза продлится 10 дней — до 6 апреля, и связал это решение с просьбой иранских властей.