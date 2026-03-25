Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США принял решение передать органам прокуратуры секретные материалы, связанные с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном, сообщил ряд американских СМИ, включая Punchbowl и CNN. По информации источников, это решение было утверждено на закрытом голосовании во вторник, 24 марта.

Передача документов, в том числе засекреченной стенограммы показаний Бреннана, может свидетельствовать о возможности предъявления ему обвинений в рамках расследования, которое ведется в отношении него и экс-главы ФБР Джеймса Коми. Запрос на получение материалов направила прокуратура. Обнародование информации при этом не планируется.

При голосовании комитет разделился по партийному признаку. Так, республиканцы поддержали передачу документов, а демократы выступили против.

В ноябре 2025 года стало известно, что Бреннана, а также экс-сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж вызвали в суд по делу о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Повестки направило большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Флорида.