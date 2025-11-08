Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» в выборах в США

Бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж вызвали в суд по делу о связях президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает телеканал Fox News. По его информации, повестки направило большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Флорида.

Отмечается, что Бреннан, Стрзок и Пейдж получили повестки 7 ноября. Еще до 30 повесток будут выданы в ближайшие дни. По данным источников, это связано с расследованием Минюста США, который изучает нарушения по делу о якобы вмешательстве РФ в американские президентские выборы в 2016 году.

Стрзок работал в команде бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о якобы связях Трампа с РФ. Мужчину уволили из ФБР в 2018 году из-за переписки с коллегой Пейдж. Стрзок писал ей, что намерен помешать избранию Трампа, а также критиковал политику республиканца.

Ранее стало известно, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил Минюст предъявить обвинения Бреннану за лжесвидетельство относительно Трампа и России. Было установлено, что доклад о «российском вмешательстве» содержал нарушения и, вероятно, имел политическую подоплеку.