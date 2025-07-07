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07 июля 2025 в 11:07

Экс-глава ЦРУ может поплатиться за дачу ложных показаний о России

Экс-главе ЦРУ Бреннану грозит расследование за ложные показания о выборах и РФ

Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан рискует стать фигурантом расследования из-за подозрений в предоставлении недостоверных сведений Конгрессу США о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в 2016 году, сообщает Breitbart News. Ложные показания могут обернуться для него уголовным делом.

Недавно опубликованный отчет Директората анализа ЦРУ указывает, что доклад о «российском вмешательстве» содержал нарушения и, вероятно, имел политическую подоплеку. Документ утверждает, что Бреннан настоял на включении в доклад досье Кристофера Стила, содержавшего ложные данные о связях между Россией и Дональдом Трампом, который тогда баллотировался от республиканцев. Позже Бреннан отрицал свою роль в использовании этого досье.

Анонимный источник заявил, что Бреннан сознательно вводил Конгресс в заблуждение. Собеседник отметил, что Министерство юстиции США проявляет серьезный интерес к этому делу.

Ранее сын президента США Дональд Трамп — младший призвал руководство ЦРУ продолжить разоблачать ложь о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года. Он оценил недавнее сообщение о докладе, где говорилось о проведении голосования на фоне «политически ангажированной атмосферы» и коррупции.

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