ЦРУ призвали раскрыть ложь о российском вмешательстве в выборы в США

ЦРУ призвали раскрыть ложь о российском вмешательстве в выборы в США Сын Трампа призвал ЦРУ разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал руководителя ЦРУ Джона Рэтклиффа продолжить разоблачать ложь о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В публикации в соцсети X он прокомментировал недавнее сообщение о докладе ЦРУ, в котором говорилось, что при экс-директоре Джоне Бреннане оценка выборов проводилась «на фоне политически ангажированной атмосферы» посредством «нетипичного и коррумпированного процесса».

Даже профессиональные сотрудники ЦРУ теперь признают, что Бреннан и его дружки сфальсифицировали ложную «оценку разведывательного агентства», чтобы навредить Трампу брехней «РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ». Продолжайте раскрывать правду, Рэтклифф! — написал Трамп-младший.

Ранее Рэтклифф заявил, что 44-й президент США Барак Обама в конце своего второго президентского срока совместно с главой национальной разведки Джеймсом Клэппером, директорами ЦРУ и ФБР Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми принял решение о публикации доклада, касающегося предполагаемого вмешательства России в выборы. Он пояснил, что таким образом политики пытались подставить Трампа.

До этого отчет Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США выявил серьезные процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года в пользу Трампа. СМИ указали на необычно короткие сроки подготовки аналитики, что нетипично для таких сложных и политически чувствительных материалов.