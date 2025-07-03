В конце своего второго президентского срока 44-й президент США Барак Обама совместно с директорами национальной разведки, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми принял решение о публикации доклада, касающегося предполагаемого вмешательства России в выборы в США, сообщил The New York Post действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он пояснил, что таким образом политики пытались подставить Трампа.

Именно Обама, Коми, Клэппер и Брэннан решили подставить Трампа, — сказал Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, руководители разведывательных агентств стремились создать отчет, который не вызывал бы сомнений, поэтому они «навесили на него ярлык российского сговора и засекретили». В итоге этот документ оказал влияние на первые два года президентства Трампа, подчеркнул он.

Ранее отчет Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США выявил серьезные процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года в пользу американского президента Трампа. СМИ указали на необычно короткие сроки подготовки аналитики, что нетипично для таких сложных и политически чувствительных материалов.

До этого стало известно, что британская служба безопасности MI5 в течение более двадцати лет вела операцию по поиску «крота», предположительно, работающего на российскую разведку. Агенты под вымышленными именами преследовали шпиона в нескольких странах, при этом риски разоблачения оставались высокими и помощь властей в таких случаях исключалась.