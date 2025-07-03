Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 01:11

ЦРУ рассекретило попытку Обамы подставить Трампа

ЦРУ: Обама решил подставить Трампа документом о вмешательстве РФ в выборы США

Барак Обама Барак Обама Фото: IMAGO/Saquan Stimpson/CNP/Med/Global Look Pres

В конце своего второго президентского срока 44-й президент США Барак Обама совместно с директорами национальной разведки, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми принял решение о публикации доклада, касающегося предполагаемого вмешательства России в выборы в США, сообщил The New York Post действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он пояснил, что таким образом политики пытались подставить Трампа.

Именно Обама, Коми, Клэппер и Брэннан решили подставить Трампа, — сказал Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, руководители разведывательных агентств стремились создать отчет, который не вызывал бы сомнений, поэтому они «навесили на него ярлык российского сговора и засекретили». В итоге этот документ оказал влияние на первые два года президентства Трампа, подчеркнул он.

Ранее отчет Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США выявил серьезные процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года в пользу американского президента Трампа. СМИ указали на необычно короткие сроки подготовки аналитики, что нетипично для таких сложных и политически чувствительных материалов.

До этого стало известно, что британская служба безопасности MI5 в течение более двадцати лет вела операцию по поиску «крота», предположительно, работающего на российскую разведку. Агенты под вымышленными именами преследовали шпиона в нескольких странах, при этом риски разоблачения оставались высокими и помощь властей в таких случаях исключалась.

США
Барак Обама
Дональд Трамп
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии рассказали, когда можно было завершить украинский конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.