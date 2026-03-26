Трамп принял окончательное решение по «энергетическим» атакам на Иран Трамп решил отложить удары по энергетическим объектам Ирана на 10 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В своей соцсети Truth Social он сообщил, что пауза продлится 10 дней — до 6 апреля, и связал это решение с просьбой иранских властей.

Американский лидер подчеркнул, что переговоры между сторонами продолжаются и, вопреки сообщениям СМИ, идут успешно. Он также призвал не доверять публикациям, которые, по его словам, распространяют ложную информацию о ходе диалога с Тегераном.

В связи с просьбой иранских властей прошу считать это заявление подтверждением того, что я приостанавливаю уничтожение энергетических объектов на 10 дней — до 20:00 понедельника, 6 апреля 2026 года (03:00 мск 7 апреля), — указал президент США.

Решение Трампа стало неожиданным на фоне продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана, которая длится уже почти месяц. Официального подтверждения от иранской стороны о наличии просьбы о перемирии пока не поступало.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали передавал, что провал США в войне с Ираном будет иметь глубокие и масштабные последствия в мире. Он подчеркнул, что исход конфликта важен для всего международного сообщества, особенно для независимых государств.