Посол Ирана спрогнозировал последствия для мира в случае проигрыша США Посол Джалали: провал США в войне против Ирана изменит ход событий в мире

Провал США в войне с Ираном будет иметь глубокие и масштабные последствия в мире, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в интервью NEWS.ru. Он подчеркнул, что исход конфликта важен для всего международного сообщества, особенно для независимых государств.

Провал Штатов будет означать изменение курса, в соответствии с которым американцы намерены навязывать свою волю, полагая, что могут вторгаться в другие страны, не заплатив за это высокую цену. Поэтому исход этой войны будет очень важен для международного сообщества, особенно для независимых стран, — подчеркнул посол.

По его словам, Тегеран не опасается ядерных угроз со стороны Вашингтона и сосредоточен на защите страны. Он подчеркнул, что главный приоритет — противостояние агрессору.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что дискуссии Штатов и Ирана по разрешению ближневосточного конфликта носят чувствительный характер. По его словам, в качестве посредника в диалоге выступает Пакистан.