26 марта 2026 в 18:45

Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку

Стивен Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дискуссии США и Ирана по разрешению ближневосточного конфликта носят чувствительный характер, заявил в беседе с американским лидером Дональдом Трампом его спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, которые передает РИА Новости, в качестве посредника выступает Пакистан.

Дипломат подчеркнул, что благодаря совместным усилиям между сторонами удалось наладить обмен конструктивными сообщениями и начать переговоры. Однако Уиткофф уточнил, что конкретные детали переговоров не разглашаются по просьбе участников.

Речь идет о деликатных дипломатических переговорах, и вы (Трамп. — NEWS.ru) поручили нам сохранять конфиденциальность в отношении конкретных условий, — резюмировал спецпосланник.

Ранее Трамп выразил недовольство действиями НАТО в контексте ближневосточного конфликта. Он заявил об этом на первом заседании кабинета после начала операции против Ирана, указав, что за прошедшее время альянс не предпринял никаких шагов.

Американский лидер добавил, что Иран стремится заключить мирное соглашение с США. Трамп пояснил, что последствия конфликта показывают, почему Тегеран заинтересован в достижении договоренностей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

