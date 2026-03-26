Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку

Дискуссии США и Ирана по разрешению ближневосточного конфликта носят чувствительный характер, заявил в беседе с американским лидером Дональдом Трампом его спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, которые передает РИА Новости, в качестве посредника выступает Пакистан.

Дипломат подчеркнул, что благодаря совместным усилиям между сторонами удалось наладить обмен конструктивными сообщениями и начать переговоры. Однако Уиткофф уточнил, что конкретные детали переговоров не разглашаются по просьбе участников.

Речь идет о деликатных дипломатических переговорах, и вы (Трамп. — NEWS.ru) поручили нам сохранять конфиденциальность в отношении конкретных условий, — резюмировал спецпосланник.

Ранее Трамп выразил недовольство действиями НАТО в контексте ближневосточного конфликта. Он заявил об этом на первом заседании кабинета после начала операции против Ирана, указав, что за прошедшее время альянс не предпринял никаких шагов.

Американский лидер добавил, что Иран стремится заключить мирное соглашение с США. Трамп пояснил, что последствия конфликта показывают, почему Тегеран заинтересован в достижении договоренностей.