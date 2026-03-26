«Заявляю об этом публично»: Трамп разочаровался в НАТО Трамп заявил о разочаровании в НАТО из-за бездействия на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в НАТО из-за бездействия в ближневосточном конфликте. В ходе первого заседания своего кабинета с момента начала операции против Ирана он отметил, что Альянс за это время так ничего и не сделал, передает пресс-служба Белого дома.

Я заявлю об этом публично. Мы очень разочарованы в НАТО, потому что НАТО абсолютно ничего не сделало [в ходе конфликта с Ираном], — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Иран умоляет США заключить мирную сделку. По его словам, все, кто увидит последствия конфликта, поймут, зачем Тегерану нужен этот договор.

До этого американский лидер призвал Иран серьезнее отнестись к предложению Вашингтона по урегулированию конфликта. По его словам, в ином случае Исламская Республика столкнется с тяжелыми последствиями. Президент США выразил уверенность, что у Тегерана нет шансов изменить ситуацию в свою пользу.

До этого командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.