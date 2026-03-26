«Будет неприятно!»: Трамп взбесился из-за ситуации в Иране

Иран должен серьезнее отнестись к предложению Вашингтона по урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, в ином случае Исламская Республика столкнется с тяжелыми последствиями. Американский лидер выразил уверенность, что у Тегерана нет шансов изменить ситуацию в свою пользу.

Им лучше поскорее стать серьезнее, пока не стало слишком поздно, потому что, как только это произойдет, пути назад уже не будет, и это (последствия. — NEWS.ru) будет неприятно! — написал он.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции в Иране, но не спешит этого делать. По словам собеседников, причин тому две: хозяин Белого дома нацелен на скорейшее завершение конфликта и обеспокоен ростом числа жертв среди американских военных.

До этого командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.