Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:41

В США объяснили, почему Трамп медлит с началом наземной операции в Иране

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции в Иране, но не спешит этого делать, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников издания, причин тому две: хозяин Белого дома нацелен на скорейшее завершение конфликта и обеспокоен ростом числа жертв среди американских военных.

Трамп готов отдать приказ <...>, но не хочет этого делать, отчасти потому, что это может подорвать его цель скорейшего завершения конфликта. Он обеспокоен тем, что число погибших или раненых американских военнослужащих в ходе операции может возрасти, — объяснил один из источников.

Собеседники из окружения президента США отмечают, что решения Трампа по Ближнему Востоку часто трудно предсказать. По мере развития конфликта американский лидер, по их словам, колебался между дипломатией и наращиванием ударов.

Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.

Дональд Трамп
США
Иран
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.