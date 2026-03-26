В США объяснили, почему Трамп медлит с началом наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции в Иране, но не спешит этого делать, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников издания, причин тому две: хозяин Белого дома нацелен на скорейшее завершение конфликта и обеспокоен ростом числа жертв среди американских военных.

Трамп готов отдать приказ <...>, но не хочет этого делать, отчасти потому, что это может подорвать его цель скорейшего завершения конфликта. Он обеспокоен тем, что число погибших или раненых американских военнослужащих в ходе операции может возрасти, — объяснил один из источников.

Собеседники из окружения президента США отмечают, что решения Трампа по Ближнему Востоку часто трудно предсказать. По мере развития конфликта американский лидер, по их словам, колебался между дипломатией и наращиванием ударов.

Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.