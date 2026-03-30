Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов

СМИ утверждают о возможном запрете Минцифры на оплату сервисов Apple для мобильных операторов. Что об этом известно, действительно ли готовятся новые ограничения, каковы причины, как теперь оплатить Apple?

Что известно о запрете Минцифры для операторов

Минцифры РФ обсудило с большой четверкой операторов связи возможность приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, пишут СМИ со ссылкой на источники в правительстве и телеком-рынке.

ТАСС утверждает, что запрет прорабатывается с целью заставить Apple вернуть российские сервисы в AppStore.

Источник издания напомнил, что техногигант под предлогом санкций с 2022 года убрал из своего магазина банковские, картографические, авиа‑сервисы, агрегаторы, классифайды и другие российские приложения.

Собеседник добавил, что Apple не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России. По его словам, компания игнорирует закон №194 об установке магазина приложений RuStore и ограничивает альтернативные способы оплаты. Вместе с тем Apple не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского AppStore сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок.

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — заключил источник.

В РБК основной причиной запрета на оплату сервисов Apple с телефона называют необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

Как теперь оплатить Apple

Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета на данный момент доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая оплата есть через партнеров, отметили в РБК.

Ряд пользователей отмечают, что опция по-прежнему присутствует. Доподлинно неизвестно, будет ли введен соответствующий запрет со стороны Минцифры. В случае ограничений легальное окно фактические закрывается, и вопрос, как теперь оплатить Apple, почти полностью переходит в серую зону.

Опция оплаты Apple ID через мобильный счет появилась на российском рынке в 2019–2020 годах. Она работает через привязку номера телефона к Apple ID — средства списываются с баланса.

После начала СВО Apple приостановила работу на российском рынке. В феврале 2022 года Apple Pay перестал работать с картами подсанкционных банков. В марте компания полностью заблокировала возможность добавления карт национальной платежной системы «Мир» в Apple Pay и Apple ID, ранее привязанные карты деактивировали.

Таким образом, большинство пользователей, которые ранее в основном привязывали к Apple ID банковские карты, перешли на вариант оплаты с мобильного счета. Этот сценарий также работает для оплаты подписки, игр или внутренних покупок в приложениях из магазина App Store.

Непродолжительное время после начала спецоперации оставался доступным вариант пополнения Apple ID с помощью подарочных карт — их продавали крупные российские ритейлеры. Сейчас в России нет физических подарочных карт, однако онлайн-посредники продают цифровые коды — на маркетплейсах, в специализированных сервисах. Как правило, подобный способ предполагает комиссию 15–20%. Более того, код должен быть предназначен именно для России, так как регионы у цифрового ваучера и учетной записи Apple ID должны совпадать во избежание ошибки системы.

Планирует ли Минцифры распространять предполагаемый запрет и на подарочные сертификаты — также неизвестно.

