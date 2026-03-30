Минцифры придумало способ вернуть российские приложения в App Store

Министерство цифрового развития обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно заблокировать оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, сообщил ТАСС источник в правительстве РФ. Это рассматривается как мера давления на американскую компанию с целью вернуть российские приложения в App Store.

Минцифры на совещании с «большой четверкой» (крупнейшими операторами связи. — NEWS.ru) 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что свыше двух десятков VPN-сервисов пропали из магазина приложений App Store. По информации журналистов, они были удалены по требованию Роскомнадзора. При этом масштабная чистка коснулась исключительно российского региона.

Прежде первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заверил, что тотальный запрет VPN-сервисов в России не планируется. По его словам, подобные инициативы не обсуждаются, а ограничения будут носить точечный характер в отношении тех, кто нарушает российское законодательство.