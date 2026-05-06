06 мая 2026 в 16:44

Москвичей предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

T2: в Москве в ближайшие дни могут временно отключить мобильный интернет

Оператор связи Т2 предупредил жителей столицы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета в ближайшие дни, сообщила компания в своем приложении. Соответствующие уведомления получили клиенты компании, передает РБК.

В Москве в ближайшие дни могут временно отключить мобильный интернет. Это связано с безопасностью и не зависит от работоспособности сетей T2, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Владимир Исаков призвал не взимать плату за звонки с сотовых телефонов в условиях ограничения связи. С этим предложением он обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что по завершении необходимых мер граждан следует проинформировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что излишняя и заблаговременная публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз.

До этого Минцифры России вновь расширило список онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В белые списки внесли приложения «Ленты» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта», сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

