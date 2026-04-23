Минцифры России добавило несколько пунктов в белый список онлайн-сервисов

Минцифры России вновь расширило список онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В ведомстве указали, что теперь в перечне числятся операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси» и «Мать и дитя», а также онлайн-энциклопедия «Рувики».

Из банков добавлен Газпромбанк. Кроме того, теперь доступны ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта», сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier. Из компаний в документ попали Росатом, Ростех, «Роснефть», «Норникель» и другие.

Ранее в Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, «белых списков». Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Автор предлагает сформировать список доверенных VPN-решений, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности.

Тем временем в Минцифры РФ заявили, что слухи о создании белых списков сервисов для домашних провайдеров не соответствуют действительности. Ведомство опровергло информацию о планах ограничить доступ к услугам, оставив только сервисы из белого списка.