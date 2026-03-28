28 марта 2026 в 06:58

Apple снова наметилась на российский рынок

Apple намерена зарегистрировать в РФ товарный знак Genius Browse для телевизоров

Фото: Ken Asakura/AFLO/Global Look Press
Американская корпорация Apple подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Речь идет о Genius Browse — функции, которая автоматически подбирает контент в приложении Apple TV, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Заявка поступила в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания «Эппл Инк». В случае успешной регистрации корпорация сможет официально распространять в России программное обеспечение Genius Browse, которое анализирует предпочтения пользователей и рекомендует фильмы и сериалы.

Apple была основана в 1976 году и производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, «умные часы» и программное обеспечение. В 2022 году компания приостановила продажи техники в России и отключила сервис Apple Pay, однако продолжает защищать свою интеллектуальную собственность на российском рынке.

Ранее сообщалось, что Visa зарегистрирует четыре товарных знака в России. Заявки были поданы в марте этого года из США. Отмечается, что с этими товарными знаками компания сможет предоставлять услуги в строительной сфере. Кроме того, Visa получит возможность обеспечивать транспортные перевозки и заниматься обеспечиванием связи.

