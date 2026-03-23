Нейропсихолог назвала причины задержки речи у детей

Длительный просмотр телевизора негативно влияет на речевое развитие детей, рассказала «Москве 24» детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова. Она напомнила, что при использовании гаджетов не задействован речевой аппарат.

Кроме того, во время просмотра телевизора ребенок, как правило, практически не двигается. То есть падает его нейродинамика, при этом эффективнее всего развитие речевых навыков происходит, когда малыш общается, думает и одновременно двигается всем телом. В этом случае усиливается прилив крови к головному мозгу и конкретно к тем его отделам, которые отвечают за речь, — рассказала Наумова.

Нейропсихолог посоветовала ограничить использование гаджетов. По ее словам, бесконечный поток звуков из телевизора ребенку трудно дифференцировать, а значит, ему становится сложнее анализировать звуки и пробовать их воспроизводить.

