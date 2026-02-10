Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:37

Нейропсихолог рассказала, почему детям полезны загадки

Нейропсихолог Калашникова: для детей загадки становятся «умственным» тренажером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лучшим тренажером для мозга детей являются загадки, заявила в беседе с NEWS.ru нейропсихолог Елена Калашникова. По ее словам, они помогают запоминать сведения об окружающем мире, развивают мышление, положительно влияют на поведение и самооценку.

Загадка — это словно тренажер для развития мозга ребенка, с помощью которого он учится удерживать в памяти несколько признаков одновременно, сопоставлять их, делать и проверять предположения. С точки зрения нейропсихологии загадки развивают мышление, самоконтроль, ассоциативные и межполушарные связи. С поведенческой точки зрения они дают опыт поиска решений, что напрямую влияет на самооценку, уверенность в себе и интерес к обучению, — пояснила Калашникова.

По ее словам, благодаря загадкам о весне и Масленице ребенок не просто запоминает время года, а изучает его признаки. Через некоторые он может узнать, как наши предки прощались с зимой и выражали надежду на приход тепла.

Такой способ усвоения знаний гораздо интереснее и эффективнее, чем просто заучивание. Через загадки ребенок учится выделять признаки сезона, а это развивает причинно-следственное мышление, умение выделять категории и объединять признаки в одну смысловую группу, что, безусловно, полезно для развития мозга и формирования навыка запоминания, — резюмировала Калашникова.

Ранее стало известно, что живое общение с родителями может помочь детям отвлечься от гаджетов и игр. Дети погружены в виртуальную жизнь, потому что она проще, веселее и комфортнее текущей реальности. Родителям нужно попытаться задуматься о том, что происходит с ребенком и попытаться проанализировать причины этого состояния.

Степанида Королева
С. Королева
