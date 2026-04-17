IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами

Умные телевизоры могут делать скриншоты экрана и отправлять их производителям, рассказал Readovka.news главный разработчик сайта президента России Артем Геллер. По его словам, современные телевизоры используют технологию автоматического распознавания контента.

Эксперт предупредил, что «цифровые отпечатки» делаются автоматически — частота скриншотов зависит от модели телевизора. Технология работает непрерывно — при просмотре встроенных приложений, кабельного телевидения и даже во время игры на приставке.

Геллер подчеркнул, что, согласно данным производителей, сбор таких данных нужен для настройки рекламы. По его словам, несмотря на то, что компании настаивают на защищенности информации, существует вероятность утечек.

