17 апреля 2026 в 15:59

IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами

IT-эксперт Геллер: умные телевизоры отправляют скриншоты экрана производителям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Умные телевизоры могут делать скриншоты экрана и отправлять их производителям, рассказал Readovka.news главный разработчик сайта президента России Артем Геллер. По его словам, современные телевизоры используют технологию автоматического распознавания контента.

Эксперт предупредил, что «цифровые отпечатки» делаются автоматически — частота скриншотов зависит от модели телевизора. Технология работает непрерывно — при просмотре встроенных приложений, кабельного телевидения и даже во время игры на приставке.

Геллер подчеркнул, что, согласно данным производителей, сбор таких данных нужен для настройки рекламы. По его словам, несмотря на то, что компании настаивают на защищенности информации, существует вероятность утечек.

Ранее эксперт по кибербезопасности Глеб Гаус рассказал, что видеоняню, как и любое электронное устройство, могут взломать хакеры. Он посоветовал регулярно обновлять прошивку устройств и установить двухфакторную аутентификацию.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

