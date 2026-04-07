07 апреля 2026 в 16:19

Киберэксперт предупредил об опасности видеонянь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Видеоняню, как и любое электронное устройство, могут взломать хакеры, рассказал argumenti.ru эксперт по кибербезопасности Глеб Гаус. Он посоветовал способы, которые помогут защитить устройства от взлома.

Самая критическая ошибка — использование стандартного пароля, установленного производителем, или полное его отсутствие. Сегодня существуют целые поисковые системы, которые в автоматическом режиме сканируют сеть в поисках уязвимых камер. Хакеру не нужно взламывать именно ваш дом — он находит тысячи устройств с паролями вроде «admin» или «123456» и получает доступ к трансляции, — рассказал Гаус.

Киберэксперт также рекомендовал регулярно обновлять прошивку устройств и установить двухфакторную аутентификацию. По его словам, во время, когда устройство не используется, камеры лучше выключать или отворачивать к стене.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что сброс заводских параметров предотвратит несанкционированный доступ злоумышленников к умным кормушкам для питомцев. По его словам, взлом можно определить по необычному «поведению» гаджета.

Общество
кибербезопасность
устройства
взломы
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
