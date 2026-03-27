Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:06

Visa зарегистрирует в России новые товарные знаки

Visa подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Visa зарегистрирует четыре товарных знака в России, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Заявки были поданы в марте этого года из США.

Отмечается, что с этими товарными знаками компания сможет предоставлять услуги в строительной сфере. Кроме того, Visa получит возможность обеспечивать транспортные перевозки и заниматься обеспечиванием связи.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент в марте 2026 года. Заявителем выступает компания «Нетфликс Инк». В случае одобрения заявки Netflix получит возможность продавать на российском рынке программное обеспечение.

До этого бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России. В материале говорится, что заявка поступила в Роспатент в мае 2025 года. Под товарным знаком «Gillette Fusion» компания сможет торговать в России гелями, кремами, лосьонами для бритья и другими уходовыми средствами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.