Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье В Подмосковье задержали троих мужчин за нападение на журналиста

Трое мужчин избили журналиста РЕН ТВ в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX. По ее словам, в этот момент корреспондент телеканала снимал сюжет о продаже «красивых» автомобильных номеров. Все трое нападавших были задержаны.

Мои коллеги из УМВД России по г. о. Подольск Московской области задержали троих жителей Московского региона. Они подозреваются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, — говорится в сообщении.

