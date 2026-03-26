26 марта 2026 в 14:37

Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье

Трое мужчин избили журналиста РЕН ТВ в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX. По ее словам, в этот момент корреспондент телеканала снимал сюжет о продаже «красивых» автомобильных номеров. Все трое нападавших были задержаны.

Мои коллеги из УМВД России по г. о. Подольск Московской области задержали троих жителей Московского региона. Они подозреваются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, — говорится в сообщении.

Ранее в Щелково четверо несовершеннолетних жестоко избили пассажира электрички. Нападение было совершено в ноябре 2025 года на платформе № 2 станции Монино. Вскоре подростки предстанут перед судом.

До этого в Туле четверо подростков совершили сразу восемь тяжких преступлений. Среди них создание экстремистского сообщества праворадикальной направленности, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и убийство. Несовершеннолетние также предстанут перед судом.

