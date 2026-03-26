26 марта 2026 в 11:31

Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички

Четырех подростков из Щелково будут судить за нападение на пассажира электрички

Четверо несовершеннолетних жителей Щелково предстанут перед судом за жестокое нападение на пассажира электрички, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Преступление было совершено в ноябре 2025 года на платформе № 2 станции Монино.

Московско-Ярославская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетних жителей г. Щелково Московской области, — сказано в сообщении.

Подростки проникли в кабину управления электропоездом. Пассажир, сделавший им замечание и потребовавший покинуть состав, подвергся жестокому нападению: злоумышленники избили мужчину, выстрелили ему в голову сигнальным патроном, а также применили газовый баллончик.

Ранее несовершеннолетний учащийся спортшколы олимпийского резерва подвергся нападению с ножом в Санкт-Петербурге. Инцидент случился вечером 19 марта на фуд-корте торгового комплекса «Атмосфера». Подросток находился там после игры в футбол вместе с тремя сверстниками. Разногласия начались с группой лиц за соседним столиком.

