Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички

Четверо несовершеннолетних жителей Щелково предстанут перед судом за жестокое нападение на пассажира электрички, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Преступление было совершено в ноябре 2025 года на платформе № 2 станции Монино.
Московско-Ярославская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетних жителей г. Щелково Московской области, — сказано в сообщении.
Подростки проникли в кабину управления электропоездом. Пассажир, сделавший им замечание и потребовавший покинуть состав, подвергся жестокому нападению: злоумышленники избили мужчину, выстрелили ему в голову сигнальным патроном, а также применили газовый баллончик.
Ранее несовершеннолетний учащийся спортшколы олимпийского резерва подвергся нападению с ножом в Санкт-Петербурге. Инцидент случился вечером 19 марта на фуд-корте торгового комплекса «Атмосфера». Подросток находился там после игры в футбол вместе с тремя сверстниками. Разногласия начались с группой лиц за соседним столиком.