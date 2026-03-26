Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички

Четверо несовершеннолетних жителей Щелково предстанут перед судом за жестокое нападение на пассажира электрички, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Преступление было совершено в ноябре 2025 года на платформе № 2 станции Монино.

Московско-Ярославская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетних жителей г. Щелково Московской области, — сказано в сообщении.

Подростки проникли в кабину управления электропоездом. Пассажир, сделавший им замечание и потребовавший покинуть состав, подвергся жестокому нападению: злоумышленники избили мужчину, выстрелили ему в голову сигнальным патроном, а также применили газовый баллончик.

