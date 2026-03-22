Подростка изрезали ножом за неправильный взгляд

В Санкт-Петербурге на фудкорте ТРК «Атмосфера» ножевое ранение получил 17-летний воспитанник школы олимпийского резерва, сообщила «Фонтанка». Инцидент произошел вечером 19 марта на Комендантской площади, когда подросток после футбольной игры вместе с тремя друзьями пришел перекусить.

Конфликт возник с компанией за соседним столом, которой показалось, что на них неправильно посмотрели. Один из молодых людей подошел к спортсмену со спины, схватил его за волосы и нанес несколько ударов ножом по лицу.

Нападавшие скрылись, однако их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели челюстно-лицевую операцию. Мать подростка обратилась в полицию с заявлением. Она указала, что в момент происшествия охрана и сотрудники торгового центра не оказали помощи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге мужчина вышел на улицу с ножом и топором и начал бросать их в прохожих. Инцидент произошел на улице Вайнера, а очевидцы сняли происходящее на видео. Нарушителя удалось остановить благодаря одному из прохожих, после чего его задержали сотрудники полиции.

До этого в Московской области в поселке Свердловский подросток ранил ножом своего сверстника. Инцидент произошел утром 16 марта возле жилого дома. Оба подростка учатся в одной школе, но в разных классах. Пострадавший получил ранение в область шеи и был госпитализирован.