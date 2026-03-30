Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался

ФСБ раскрыла сотрудника британского посольства, который занимался шпионажем в Москве. Кто такой Янсе ван Ренсбург, кого он пытался завербовать, какие известны подробности?

Что заявили в МИД России, как ФСБ раскрыла британского шпиона

Центр общественных связей ФСБ России объявил, что выявил британского дипломата, который занимался шпионажем в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель. В ФСБ сообщили, что второй секретарь посольства Великобритании Альбертус Джерардус Янсе ван Ренсбург (Янсе ван Ренсбург — фамилия южноафриканского происхождения. — NEWS.ru) указал ложные данные при въезде в Россию, что является нарушением закона.

«[Кроме того,] зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — указали в ведомстве.

МИД России сообщил, что «на ковер» была вызвана поверенная в делах Британии в России Дейни Долакия. Ей был заявлен решительный протест.

ФСБ посоветовала россиянам «во избежание негативных последствий» воздержаться от общения с британскими дипломатами без официальной необходимости. Менее чем за два года из России выдворено уже 16 британских дипломатов.

Что известно о Янсе ван Ренсбурге, чем он занимался в России

На сайте МИД России Альбертус Джерардус Янсе ван Ренсбург указан как второй секретарь посольства Великобритании в России. Второй секретарь посольства выполняет широкий спектр задач по поддержке работы диппредставительства, в том числе занимается подготовкой аналитических справок, отчетов и дипломатической переписки, а также участвует в организации встреч и протокольных мероприятий. По чину он стоит ниже первого и советников, но выше атташе и третьих секретарей.

Янсе ван Ренсбург родился в 1996 году, ему 29 лет.

На российском ТВ вышел сюжет о шпионской деятельности Янсе ван Ренсбурга. ФСБ вела наружное наблюдение за дипломатом: показали его пробежки по московской набережной, поездки по городам России и ходьбу на лыжах (в промзоне, рядом с военным заводом, сообщили по ТВ), а также встречи с «представителями российского финансового сектора».

10 ноября 2025 года дипломат встретился с заместителем декана экономического факультета МГУ Олегом Буклемишевым; он преподает в МГУ курсы «Государственное управление» и «Макроэкономическая политика и прогнозирование», президент Ассоциации независимых центров экономического анализа.

11 декабря Янсе ван Ренсбург встретился с сотрудницей банка ING и менеджером Американской торговой палаты России Еленой Кабыш.

22 марта 2026 года Янсе ван Ренсбург был замечен с преподавателем английского из «Сколково» Александром Морганом.

Еще в одном снятом спецслужбами видео (без указания даты) показана встреча Янсе ван Ренсбурга с бывшим топ-менеджером «Уралсиба» Андреем Успенским. Успенский является выпускником Лондонской школы экономики и стипендиатом британской программы обучения «Чивнинг», которая финансируется МИД Великобритании.

По версии ФСБ, в ходе встреч британский агент отрабатывал вербовку агентов влияния в России, в особенности в экономических кругах.

Читайте также:

Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу

Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги

Кровожадная атака ВСУ на Кубань: что известно 30 марта, жертвы, тревога