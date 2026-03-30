Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:02

Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство иностранных дел РФ заявило Великобритании решительный протест из-за противоправной деятельности сотрудника британского посольства в Москве, сообщает Telegram-канал МИД. Официальное сообщение ведомства последовало после скандального разоблачения шпиона.

Британской стороне было указано, что ранее выявленные факты подачи некоторыми британскими дипломатами заведомо ложных сведений о себе уже становились основанием для нашей жесткой реакции, — уточнили в МИД.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия покинула МИД РФ на Смоленской площади. Дипломат вышла из здания министерства спустя 15 минут после начала встречи.

До этого ФСБ России выявила признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель. Выяснилось, что дипломат, направленный в Москву, при оформлении въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения. Он пытался получить конфиденциальные данные во время общения с российскими специалистами в области экономики.

Россия
МИД РФ
Великобритания
шпионаж
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.