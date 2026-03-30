Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве

Министерство иностранных дел РФ заявило Великобритании решительный протест из-за противоправной деятельности сотрудника британского посольства в Москве, сообщает Telegram-канал МИД. Официальное сообщение ведомства последовало после скандального разоблачения шпиона.

Британской стороне было указано, что ранее выявленные факты подачи некоторыми британскими дипломатами заведомо ложных сведений о себе уже становились основанием для нашей жесткой реакции, — уточнили в МИД.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия покинула МИД РФ на Смоленской площади. Дипломат вышла из здания министерства спустя 15 минут после начала встречи.

До этого ФСБ России выявила признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель. Выяснилось, что дипломат, направленный в Москву, при оформлении въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения. Он пытался получить конфиденциальные данные во время общения с российскими специалистами в области экономики.