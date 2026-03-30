Британский дипломат оказался шпионом

Сотрудники ФСБ России выявили признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве, — сообщили в ведомстве.

Установлено, что Джерардус, направленный в Москву, при оформлении въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения. Кроме того, по данным ведомства, он пытался получить конфиденциальные данные во время общения с российскими специалистами в области экономики.

Ранее жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали. Также Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина работала в интересах Киева.