Названа одна из главных финансовых проблем Евросоюза

FT: у Евросоюза заканчивается бюджет на борьбу с энергокризисом

У стран Евросоюза заканчивается бюджет для борьбы с энергокризисом, сообщает Readovka.news со ссылкой на публикацию Financial Times (FT). Лидеры стран ЕС планируют обсудить резкий скачок цен на энергоносители в рамках саммита на Кипре.

Сообщается, что текущий кризис стал уже третьим за последние шесть лет. По словам авторов материала, предыдущие были спровоцированы пандемией коронавируса и энергетическими проблемами 2022 года.

Такая ситуация провоцирует трудности в формировании общего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, говорится в публикации. Дипломаты отметили, что длительный экономический и энергетический спад затруднит убеждение стран-участниц в необходимости увеличения взносов в бюджет.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия будет поощрять удаленную работу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Отмечается, что рекомендации основываются на опыте предыдущего кризиса, вызванного санкциями против России.