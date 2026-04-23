23 апреля 2026 в 16:38

Названа одна из главных финансовых проблем Евросоюза

FT: у Евросоюза заканчивается бюджет на борьбу с энергокризисом

У стран Евросоюза заканчивается бюджет для борьбы с энергокризисом, сообщает Readovka.news со ссылкой на публикацию Financial Times (FT). Лидеры стран ЕС планируют обсудить резкий скачок цен на энергоносители в рамках саммита на Кипре.

Сообщается, что текущий кризис стал уже третьим за последние шесть лет. По словам авторов материала, предыдущие были спровоцированы пандемией коронавируса и энергетическими проблемами 2022 года.

Такая ситуация провоцирует трудности в формировании общего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, говорится в публикации. Дипломаты отметили, что длительный экономический и энергетический спад затруднит убеждение стран-участниц в необходимости увеличения взносов в бюджет.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия будет поощрять удаленную работу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Отмечается, что рекомендации основываются на опыте предыдущего кризиса, вызванного санкциями против России.

Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

