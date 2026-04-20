20 апреля 2026 в 14:53

В Европе нашли неожиданный способ борьбы с энергокризисом

FT: Брюссель будет поощрять удаленную работу для смягчения энергокризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейская комиссия будет поощрять удаленную работу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Отмечается, что рекомендации основываются на опыте предыдущего кризиса, вызванного санкциями против России.

В частности, предлагается, чтобы компании обеспечивали своим сотрудникам хотя бы один день работы из дома в неделю. Также рекомендуется снизить налог на покупку и установку тепловых панелей и солнечных батарей, чтобы сделать их более доступными для населения и бизнеса.

Если мы столкнемся с нехваткой энергии, наша обязанность — убедиться, что граждане знают, что они могут сделать, чтобы сократить потребление, — объяснил один из разработчиков плана.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что чиновники Евросоюза слишком слепы и не могут осознать масштаб реакции в странах региона, вызванной их неверными решениями. Таким образом он прокомментировал публикации в СМИ о том, что накопительный эффект конфликта на Ближнем Востоке начнет проявляться уже на следующей неделе.

Европа
Еврокомиссия
удаленная работа
Ближний Восток
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
