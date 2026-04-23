Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 16:55

Минфин с мая возобновит операции с валютой и золотом по бюджетному правилу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство финансов России с мая 2026 года возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, сообщила пресс-служба ведомства. Это решение принято для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также для снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему РФ.

В Минфине отметили, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12 часов дня, добавили в ведомстве.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил NEWS.ru, что курс доллара в ближайшее время способен опуститься до 70 рублей, однако это станет лишь краткосрочным эпизодом. По его мнению, финансовые регуляторы не допустят слишком длительного усиления национальной валюты.

Прежде член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что к концу года курс доллара может вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин.

Власть
Россия
Минфин
бюджетное правило
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.