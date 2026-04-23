В администрации президента объявили о реинкарнации плановой экономики Орешкин: в Россию возвращается плановая экономика в лучшем виде

В России возвращается система плановой экономики в лучшем ее виде, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, в стране происходит автоматизация управленческих процессов.

Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком, — подчеркнул Орешкин.

Замглавы администрации отметил, что в России исчез рынок такси в его привычном понимании. Связанные с транзакциями процессы автоматизировали — пассажиры не могут выбрать водителя и определить цену поездки, добавил Орешкин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.