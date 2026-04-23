Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 17:04

«Радиостанция Судного дня» передала шестое сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение с кодовым словом «лаврохруп»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «лаврохруп», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это сообщение оказалось уже шестым за день.

По данным мониторинга, сигнал был передан в 15:51 по московскому времени в четверг, 23 апреля.

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 создали в 1970-х годах для военных. Основу ее вещания составляет непрерывный короткий жужжащий сигнал, за что она получила неофициальное название «Жужжалка». Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

Ранее сообщалось, что «радиостанция Судного дня», передала четыре новых сообщения. В эфире прозвучали слова «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский» и «майнокурс». Последние три слова отправили одним сообщением.

УВБ-76 в понедельник, 20 апреля, вышла в эфир с двумя новыми словами — «принуждение» и «рюшосбой». До этого в эфире был зафиксирован сигнал с кодовым словом «пелевизатор».

Россия
радиостанции
УВБ-76
сигналы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.