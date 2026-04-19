«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым сообщением Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «пелевизатор»

В эфире радиостанции УВБ-76 зафиксирован сигнал с кодовым словом «пелевизатор», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность. Сообщение прозвучало в воскресенье в 00:09 мск.

HЖTИ 38022 ПЕЛЕВИЗАТОР 2304 2304, — прозвучало в эфире.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, созданную в 1970-е годы. Основную часть времени она передает короткий монотонный жужжащий звук, из-за чего получила неофициальное название «жужжалка».

6 апреля на радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение «возрастание». Послание было зафиксировано в 17:46 мск. Также радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с двумя новыми посланиями: ими стали «китайский» и «ершистый».

Между тем профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко рассказал, что часами Судного дня, стрелки которых стали ближе к «ядерной полуночи», управляет целая команда американских ученых. По его словам, показания зависят от множества факторов, включая международную обстановку.