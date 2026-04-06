«Радиостанция судного дня» в третий раз за сутки подала таинственный сигнал Радиостанция УВБ-76 передала сигнал со словом «возрастание»

В понедельник, 6 апреля, на радиостанции УВБ-76, известной как «радиостанция судного дня», прозвучал уже третий сигнал за сутки, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность. Новое сообщение «возрастание» было зафиксировано в 17:46 мск.

НЖТИ НЖТИ 14437 ВОЗРАСТАНИЕ 6241 4820, — сказано в сообщении.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная еще в 1970-х годах. В обычном режиме она транслирует короткий жужжащий звук, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка».

Ранее «гот» и «блудонатр» прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76. Извсетно, что эти слова были переданы в понедельник, 6 апреля, в 14:15 мск.

До этого в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «радио Судного дня», 5 апреля прозвучало слово «тележка». Сигнал был зафиксирован в 14:17 мск.

Также 3 апреля радиостанция УВБ-76 передала в эфир новый сигнал «вихорок». Он прозвучал в 15:19 мск. До этого «радиостанция Судного дня» вышла в эфир сразу с двумя словами: «Жужжалка» выдала «срезовак» и «гуаносляб». В середине марта «радио Судного дня» передало сразу пять новых посланий. В эфире прозвучали слова «примусный», «режоруан», «голубей», «кобочелн» и «подгорелый».