06 апреля 2026 в 15:34

«Радио Судного дня» передало новое сообщение

«Радио Судного дня» передало в эфир одновременно сигналы «гот» и «блудонатр»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сигналы «гот» и «блудонатр» прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня». Уточняется, что эти слова были переданы в понедельник, 6 апреля, в 14:15 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

НЖТИ НЖТИ 05546 ГОТ 3287 2445 БЛУДОНАТР 2357 6493 <...> НЖТИ НЖТИ 05546 ГОТ 3287 2445 БЛУДОНАТР 2357 6493 прием, — говорится в сообщении радиостанции.

Сигналы транслировались одновременно. Известно, что УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, доподлинный смысл этих сообщений остается неизвестным.

Ранее, 3 апреля, радиостанция УВБ-76 передала в эфир новый сигнал «вихорок». Он прозвучал в 15:19 мск. До этого «радиостанция Судного дня» вышла в эфир сразу с двумя словами: «Жужжалка» выдала «срезовак» и «гуаносляб». Также в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «перова» и «надевание». Загадочные сигналы были зафиксированы с 13:17 до 14:46 мск. Позднее, 5 апреля, прозвучало слово «тележка».

