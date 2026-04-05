05 апреля 2026 в 15:09

«Радио Судного дня» вышло в эфир после короткой паузы

«Радиостанция Судного дня» выдала слово «тележка»

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «радио Судного дня», 5 апреля прозвучало слово «тележка», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сигнал был зафиксирован в 14:17 мск.

НЖТИ 85869 ТЕЛЕЖКА 0646 1485, — говорится в публикации.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Появилось множество версий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее, 3 апреля, радиостанция УВБ-76 передала в эфир новый сигнал «вихорок». Он прозвучал в 15:19 мск. До этого «радиостанция Судного дня» вышла в эфир сразу с двумя словами: «Жужжалка» выдала «срезовак» и «гуаносляб». Также в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «перова» и «надевание». Загадочные сигналы были зафиксированы с 13:17 до 14:46 мск.

12 марта «радио Судного дня» передало сразу пять новых посланий. В эфире прозвучали слова «примусный», «режоруан», «голубей», «кобочелн» и «подгорелый».

