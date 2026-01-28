Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня

Часами Судного дня, стрелки которых опять перевели ближе к «ядерной полуночи», управляет целая команда американских ученых, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, показания при этом вычисляют математически по десятку разных индикаторов.

Ученые придумали шкалу, в соответствии с которой взяли точку отсчета и от нее определяют, ухудшается или улучшается международная обстановка. И если ухудшается, тогда индекс растет, — объяснил эксперт.

Считается, что существует некая точка, по достижении которой международная безопасность «пойдет вразнос», добавил Ткаченко.

Это и есть тот самый Судный час. Для наглядности берутся минуты, но на самом деле все вычисляется в процентах, — заметил собеседник.

Ученые перевели стрелки часов Судного дня 27 января. Теперь они показывают 85 секунд до «ядерной полуночи». Специалисты связали свое решение с агрессивным поведением некоторых стран, ослаблением контроля над ядерными вооружениями, конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, а также с опасениями по поводу искусственного интеллекта.