Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:10

Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня

Профессор Ткаченко: показания часов Судного дня считают по десятку индикаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Часами Судного дня, стрелки которых опять перевели ближе к «ядерной полуночи», управляет целая команда американских ученых, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, показания при этом вычисляют математически по десятку разных индикаторов.

Ученые придумали шкалу, в соответствии с которой взяли точку отсчета и от нее определяют, ухудшается или улучшается международная обстановка. И если ухудшается, тогда индекс растет, — объяснил эксперт.

Считается, что существует некая точка, по достижении которой международная безопасность «пойдет вразнос», добавил Ткаченко.

Это и есть тот самый Судный час. Для наглядности берутся минуты, но на самом деле все вычисляется в процентах, — заметил собеседник.

Ученые перевели стрелки часов Судного дня 27 января. Теперь они показывают 85 секунд до «ядерной полуночи». Специалисты связали свое решение с агрессивным поведением некоторых стран, ослаблением контроля над ядерными вооружениями, конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, а также с опасениями по поводу искусственного интеллекта.

США
Часы Судного дня
ядерное оружие
ядерные вооружения
безопасность
Павел Воробьев
П. Воробьев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.