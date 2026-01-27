«Вернулась угроза»: ученые перевели стрелки часов Судного дня

Ученые перевели стрелки часов Судного дня, и теперь они показывают 85 секунд до ядерной полуночи, сообщает Reuters. Специалисты сослались на агрессивное поведение некоторых стран, ослабление контроля над ядерными вооружениями, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также на опасения по поводу искусственного интеллекта.

Давние дипломатические договоренности находятся под угрозой или разрушаются, вернулась угроза ядерных испытаний, растет обеспокоенность по поводу распространения ядерного оружия, — заявила гендиректор журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

Кроме того, она указала на сохраняющуюся напряженность в Азии, в том числе на Корейском полуострове. Помимо всего прочего, Белл напомнила о непростой ситуации в Западном полушарии. Отмечается, что за последние четыре года ученые уже в третий раз перевели часы ближе к полуночи.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что задача России и США по истечении Договора о стратегических наступательных вооружениях — исключить беспорядочное увеличение числа ядерных вооружений. По его словам, миру нужно найти новый баланс в этом вопросе.

До этого стало известно, что РФ в начале 2026 года оказалась на втором месте в мире по уровню военной мощи. Она уступила лишь Соединенным Штатам. В топ-10 рейтинга также попали Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.