20 апреля 2026 в 13:37

«Радио Судного дня» вышло в эфир с двумя новыми сообщениями

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «принуждение»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радио Судного дня», в понедельник, 20 апреля, вышла в эфир с двумя новыми словами — «принуждение» и «рюшосбой», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Согласно его информации, сообщение прозвучало в 11:32 по московскому времени.

НЖТИ 44763 ПРИНУЖДЕНИЕ 4016 2394 РЮШОСБОЙ 0808 4714, — прозвучало в эфире.

Радиостанция УВБ-76, работающая с 1975 года, получила прозвище «жужжалка» из-за характерного звучания, при этом ее точное назначение до сих пор не известно. Ряд специалистов допускает, что прекращение вещания станции может рассматриваться как сигнал для запуска системы «Мертвая рука» («Периметр»). Она способна нанести ответный ядерный удар по противникам РФ.

До этого в эфире УВБ-76 был зафиксирован сигнал с кодовым словом «пелевизатор». Сообщение прозвучало в воскресенье, 19 апреля, в 00:09 по московскому времени. Также радиостанция УВБ-76 передавала в эфир два новых сообщения. В них были зафиксированы слова «китайский» и «ершистый».

В свое время «радиостанция Судного дня» в течение полутора часов дважды выходила в эфир с зашифрованными сигналами. В первом сообщении прозвучало кодовое слово «люсоштоф», во втором было передано слово «ассамблея».

Общество
Россия
радиостанции
УВБ-76
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.