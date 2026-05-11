11 мая 2026 в 15:50

«Радио Судного дня» передало четвертое за день загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала сигнал «Негромкий»

Знаменитая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала сигнал «Негромкий», пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». В понедельник, 11 мая, в 15:42 по московскому времени она вышла в эфир с четвертым за сегодняшний день сообщением.

НЖТИ 44230 НЕГРОМКИЙ 7692 0076, — говорится в сообщении.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, и поэтому получила название «Жужжалка». Ее сообщения привлекают внимание радиолюбителей и специалистов. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее в эфире «Жужжалки» прозвучало слово «Матаморф». Отмечается, что позже удалось зафиксировать третий сигнал — «Мэтролук». До этого радио передало сигнал «головчатый». Сообщение было зарегистрировано в понедельник, 11 мая, в 10:33 мск.

В конце апреля система глобальной военной связи США вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

