«Радио Судного дня» заговорило после трех дней молчания

Первый сигнал после трехдневного затишья прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «радиостанция Судного дня», пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», где публикуются все сообщения станции. Передача под кодовым словом «Рифмоплет» была зафиксирована в 19:06 по московскому времени 7 мая.

НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163, — сказано в сообщении.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, созданную еще в 1970-х годах. С того момента она непрерывно транслирует короткий жужжащий сигнал, за что в народе получила неофициальное название «Жужжалка». Регулярные периоды молчания и последующие голосовые сообщения на этой частоте традиционно привлекают внимание радиолюбителей и специалистов.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно.