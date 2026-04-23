23 апреля 2026 в 15:44

«Радиостанция Судного дня» разразилась серией загадочных сообщений

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова «чеченка», «ребристый» и «божеский»

Радио УВБ-76, также известное как «радиостанция Судного дня», передало четыре новых сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в эфире прозвучали слова «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский» и «майнокурс». Последние три слова отправили одним сообщением.

Пятое сообщение за сегодня. <…> НЖТИ 07420 РОССОПИК 1368 0604 БОЖЕСКИЙ 7918 1919 МАЙНОКУРС 4047 8748, — говорится в сообщении.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «Жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

Ранее УВБ-76 в понедельник, 20 апреля, вышла в эфир с двумя новыми словами — «принуждение» и «рюшосбой». До этого в эфире «радиостанции Судного дня» был зафиксирован сигнал с кодовым словом «пелевизатор».

