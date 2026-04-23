23 апреля 2026 в 17:03

В ЕС решили отложить запрет на определенные поставки из России

Совет ЕС сообщил, что введение запрета на поставки российской нефти отложено

Введение запрета на поставки российской нефти европейскими компаниями временно отложено, заявил Совет Евросоюза. Там отметили, что уже наработаны основы для будущих ограничений.

Сегодняшний пакет мер включает в себя основу для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов, — сказано в пресс-релизе.

Ранее Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Странам Евросоюза было предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

При этом общее число танкеров, попавших под ограничения ЕС, выросло до 632. В рамках 20-го пакета санкций против России были наложены ограничения еще на 46 судов.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

