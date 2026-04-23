23 апреля 2026 в 18:02

«Диалог с самим собой»: экс-нардеп о словах Зеленского про угрозу из Минска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы возможной угрозе из Белоруссии ради эскалации конфликта с Россией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он подчеркнул, что Москва точно не имеет намерений втянуть Минск в боевые действия.

Может, это диалог [Зеленского] с самим собой. Я нигде не слышал о намерении России втянуть Белоруссию в конфликт. Я не слышал заявления белорусского президента о желании вступить в конфликт с Украиной. Я только слышал заявление Зеленского, который сам провоцирует этот конфликт в Белоруссии, заявляя о желании похитить президента [Александра] Лукашенко, а также о готовящихся наступательных действиях со стороны белорусской границы. Но ничего подобного там на самом деле не происходит. Я не знаю, может, это плод его фантазии, — сказал Килинкаров.

Он не исключил, что Украина может пойти на какую-либо провокацию, чтобы расширить поле боевых действий. По его словам, Зеленский готов на все, чтобы не допустить завершения конфликта.

По всей видимости, у [Зеленского] одна цель — идти по лестнице эскалации все выше и выше, провоцируя втягивание или попытку втянуть другие страны в этот конфликт. То есть его цель — расширить этот конфликт каким-то образом пока в информационном поле. Получится это или не получится — я не знаю, но, судя по тому, как он провоцирует ситуацию, я не исключаю, что они могут пойти на какую-то провокацию, которая, вполне возможно, на каком-то этапе и втянет Белоруссию в конфликт. Но это точно будет не по инициативе Минска, а Киев исполняет роль провокатора в лице Зеленского, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Зеленский назвал неуважением пока не состоявшийся визит в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, хотя до этого они посещали Москву. Президент Украины вместе с этим призвал не делать из решения американских дипломатов сенсацию.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Евросоюз допускает использование активов РФ для погашения кредита Украины
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

