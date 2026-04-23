«Диалог с самим собой»: экс-нардеп о словах Зеленского про угрозу из Минска Экс-нардеп Килинкаров: Киев заявил об угрозе из Минска ради эскалации конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы возможной угрозе из Белоруссии ради эскалации конфликта с Россией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он подчеркнул, что Москва точно не имеет намерений втянуть Минск в боевые действия.

Может, это диалог [Зеленского] с самим собой. Я нигде не слышал о намерении России втянуть Белоруссию в конфликт. Я не слышал заявления белорусского президента о желании вступить в конфликт с Украиной. Я только слышал заявление Зеленского, который сам провоцирует этот конфликт в Белоруссии, заявляя о желании похитить президента [Александра] Лукашенко, а также о готовящихся наступательных действиях со стороны белорусской границы. Но ничего подобного там на самом деле не происходит. Я не знаю, может, это плод его фантазии, — сказал Килинкаров.

Он не исключил, что Украина может пойти на какую-либо провокацию, чтобы расширить поле боевых действий. По его словам, Зеленский готов на все, чтобы не допустить завершения конфликта.

По всей видимости, у [Зеленского] одна цель — идти по лестнице эскалации все выше и выше, провоцируя втягивание или попытку втянуть другие страны в этот конфликт. То есть его цель — расширить этот конфликт каким-то образом пока в информационном поле. Получится это или не получится — я не знаю, но, судя по тому, как он провоцирует ситуацию, я не исключаю, что они могут пойти на какую-то провокацию, которая, вполне возможно, на каком-то этапе и втянет Белоруссию в конфликт. Но это точно будет не по инициативе Минска, а Киев исполняет роль провокатора в лице Зеленского, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Зеленский назвал неуважением пока не состоявшийся визит в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, хотя до этого они посещали Москву. Президент Украины вместе с этим призвал не делать из решения американских дипломатов сенсацию.