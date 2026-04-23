23 апреля 2026 в 18:47

«Понятия не имеют, кто их лидер»: Трамп о властях Ирана

Трамп: в Иране понятия не имеют, кто их лидер на данный момент

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран в настоящее время находится в глубоком политическом и военном кризисе, а его руководство обезглавлено, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала MS NOW. По словам американского лидера, иранцы «понятия не имеют, кто их лидер».

Они все не в себе. Они понятия не имеют, кто их лидер. Знаете, мы убрали, по сути, лидеров трех уровней. И всех, кто был близок к нему, — сказал Трамп.

Американский президент также охарактеризовал текущее состояние иранских вооруженных сил как «действительно ужасное», отметив, что флот и военно-воздушные силы страны практически уничтожены. Он добавил, что другие государства региона больше не желают взаимодействовать с Тегераном, поскольку он перестал внушать страх.

Они больше не являются задирами Ближнего Востока, — подчеркнул он.

Ранее СМИ выяснили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и в ближайшее время ему потребуется пластическая операция. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума.

